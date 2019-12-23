SYK çalışanlarına "aile ve toplumda şiddet" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SYK çalışanlarına 'aile ve toplumda şiddet' eğitimi - Son Dakika

SYK çalışanlarına "aile ve toplumda şiddet" eğitimi

6 saat önce

Doruk Sağlık Grubu'ndan Klinik Psikolog Nergis Öksüz, SYK Grup çalışanlarına, 'aile ve toplumda şiddet' konusunu hakkında bilgiler verdi.

SYK çalışanlarına

Doruk Sağlık Grubu'ndan Klinik Psikolog Nergis Öksüz, SYK Grup çalışanlarına, 'aile ve toplumda şiddet' konusunu hakkında bilgiler verdi.


Klinik Psikolog Nergis Öksüz, SYK Grup bünyesindeki çalışanlarla bir araya geldi. Firmanın seminer salonunda gerçekleşen eğitimde konuşan Nergis Öksüz, "aile ve toplumda şiddet" konusunda bilgiler verdi. Şiddetin öfkeyle ve insan münasebetlerindeki dinamiklerle ilişkisine işaret eden Öksüz, bir farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Şiddetin gösterilme araçlarının fiziki, teknolojik, psikolojik ve cinsel diye gruplandırılabileceğini belirten Öksüz, "Çeşitli araç ve gereçler kullanılarak yapılan her türlü davranış ve hareketlerdir. Teknolojik araçlar kullanılarak gösterilen şiddet hareketleridir. Değişik insan davranışları veya hareketleri altında kendini gösteren bir şiddet türüdür. Kişiye karşı rıza dışı, cinsel davranış ve eylemlerle veya cinsel yönden kişiye aşağılayıcı hareketlerde bulunmak süretiyle işlenen şiddettir" dedi. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:32 Kaynak: İHA
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