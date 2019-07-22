Son Dakika Haberleri: Sylvinho, Arsenal'e Son Ziyaretini Hatırladı
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Sylvinho, Arsenal'e Son Ziyaretini Hatırladı

1 saat önce

Sylvinho, OL TV'ye, daha önce Manchester City oyuncusu iken eski kulübü Arsenal'e geri dönmesinden bahsetti. Sylvinho ve Lyon, 28 Temmuz'da Emirates Kupası için Emirates Stadyumu'na gidiyor.

Sylvinho, OL TV'ye, daha önce Manchester City oyuncusu iken eski kulübü Arsenal'e geri dönmesinden bahsetti. Sylvinho ve Lyon, 28 Temmuz'da Emirates Kupası için Emirates Stadyumu'na gidiyor.
Sylvinho, Arsenal'e Son Ziyaretini Hatırladı
Manchester City, Arsenal, Lyon, TV, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:05 
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