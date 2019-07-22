Sylvinho, Arsenal'e Son Ziyaretini Hatırladı
1 saat önce
Sylvinho, OL TV'ye, daha önce Manchester City oyuncusu iken eski kulübü Arsenal'e geri dönmesinden bahsetti. Sylvinho ve Lyon, 28 Temmuz'da Emirates Kupası için Emirates Stadyumu'na gidiyor.
Sylvinho, OL TV
'ye, daha önce Manchester City
oyuncusu iken eski kulübü Arsenal
'e geri dönmesinden bahsetti. Sylvinho ve Lyon
, 28 Temmuz'da Emirates Kupası için Emirates Stadyumu'na gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:05
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