Sylvinho Olympique Lyonnais teknik direktörünü seçti
2 saat önce
Olympique Lyonnais'in yeni menajeri Sylvinho ilk basın toplantısını yaptı. Brezilyalılar, ekibinin, onlara verdikleri fırsat için kulübü geri ödemek için çok çalışacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:06
Olympique Lyonnais'in yeni menajeri Sylvinho ilk basın toplantısını yaptı. Brezilyalılar, ekibinin, onlara verdikleri fırsat için kulübü geri ödemek için çok çalışacağını söyledi.
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