Son Dakika Haberleri: Sylvinho Olympique Lyonnais teknik direktörünü seçti
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Sylvinho Olympique Lyonnais teknik direktörünü seçti

2 saat önce

Olympique Lyonnais'in yeni menajeri Sylvinho ilk basın toplantısını yaptı. Brezilyalılar, ekibinin, onlara verdikleri fırsat için kulübü geri ödemek için çok çalışacağını söyledi.

Olympique Lyonnais'in yeni menajeri Sylvinho ilk basın toplantısını yaptı. Brezilyalılar, ekibinin, onlara verdikleri fırsat için kulübü geri ödemek için çok çalışacağını söyledi.
Sylvinho Olympique Lyonnais teknik direktörünü seçti
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:06 
Spor
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