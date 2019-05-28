Sylvinho ve Juninho Pernambucano fotoğraf çekimi
2 saat önce
Sylvinho ve Juninho Pernambucano, Olympique Lyonnais'e teknik direktör ve Sportif Direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06
Sylvinho ve Juninho Pernambucano
, Olympique Lyonnais'e teknik direktör ve Sportif Direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor.
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