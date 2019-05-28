Son Dakika Haberleri: Sylvinho ve Juninho Pernambucano fotoğraf çekimi
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Sylvinho ve Juninho Pernambucano fotoğraf çekimi

2 saat önce

Sylvinho ve Juninho Pernambucano, Olympique Lyonnais'e teknik direktör ve Sportif Direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

Sylvinho ve Juninho Pernambucano, Olympique Lyonnais'e teknik direktör ve Sportif Direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor.
Sylvinho ve Juninho Pernambucano fotoğraf çekimi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 
Juninho Pernambucano, Spor
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