Son Dakika Haberleri: SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi
Son Dakika Güncel Haber

SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi

58 dakika önce

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 5000 Evler 75.

SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi, System.String[]
Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere ve okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan SYM kreş öğrencilerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihan Güçlü, 5000 Evler 75. Yıl Mahalle Muhtarı Recep Çakıcı, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Harmanbaşı, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Adnan Kuş ve kursiyerler katıldı.

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerinin düzenledikleri gösteriler izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Konuşmaların ardından kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat katili baba, bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü Son Dakika! Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 14:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]