SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak - Son Dakika

SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak

18.03.2021 10:12
SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak, System.String[]

Savunma sanayiyle üniversite öğrencilerini buluşturan en önemli platform olan Savunma Teknoloji Günleri (STG'21), 24-26 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Savunma sanayiyle üniversite öğrencilerini buluşturan en önemli platform olan Savunma Teknoloji Günleri (STG'21), 24-26 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Hafif silah üretiminde Canik markasıyla dünya çapında başarılara imza atan Samsun Yurt Savunma, STG'21 çerçevesinde 25 Mart Perşembe günü Samsun'daki tesislerinde 1.5 saatlik canlı etkinlikte öğrencilerle buluşurken, UNIDEF ise aynı gün İstanbul'daki Unirobotics Ofisi'nde öğrencilere projelerini anlatacak.

Türkiye'de savunma sanayi ile üniversite öğrencileri arasında en önemli köprü olan Savunma Teknolojileri Günleri (STG'21), 24-26 Mart 2021 tarihlerinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek. Canik markasıyla Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), 'platin sponsor' olarak bu özel etkinliği destekleyerek, üniversite öğrencilerinin savunma sanayi konusundaki farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlamayı planlıyor. Savunma sanayi ile üniversiteler arasındaki iş birliğine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Savunma Teknolojileri Kulübü'nün (SAVTEK) yıllardır istikrarla gerçekleştirdiği Savunma Teknoloji Günleri'nde savunma sanayinin önde gelen şirketleriyle, akademi dünyası buluşuyor.

Öğrencilerle 'canlı' buluşma

Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, sponsor olan şirketlerin tesislerinden canlı yayınlar yapılacak. SYS'nin 'platin sponsor', SYS'nin iştiraki UNIDEF'in ise 'altın sponsor' olarak destek verdiği etkinlikte, her iki şirket 1.5 saatlik canlı yayınlar yaparak, öğrencilerle buluşacak. Bu buluşmalarda öğrencilere sunulan staj imkanlarından işe alım politikalarına geliştirilen teknolojilerden özel ürünlere kadar birçok konuda bilgi verilecek. Canik markasıyla dünyanın en büyük hafif silah üreticilerinden biri olan Samsun Yurt Savunma'nın Samsun tesisindeki canlı etkinliği, 25 Mart Perşembe günü saat 10.00'da başlarken; UNIDEF Birleşik Savunma'nın canlı etkinliği ise yine 25 Mart Perşembe günü saat 14.00'te İstanbul'daki Unirobotics Ofisi'nde gerçekleştirilecek. SYS'nin canlı etkinliğinde, şirket ve projeleriyle ilgili bilgi verilirken, görev tabanca ailesinin en önemli üyelerinden olan TP9 SUB Elite CAS'ın tanıtımı canlı atışlar eşliğinde yapılacak.

"Öğrencilerin farkındalığını artıracağız"

Konu ile ilgili bilgi veren Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Türk savunma sanayinin gelişimine katkı sağlamak için üniversite-sanayi iş birliğine önem verdiklerini söyledi. Başta Samsun'daki üniversiteler olmak üzere tüm üniversitelerin her zaman yanında olduklarını belirten Aral, Savunma Teknoloji Günleri- STG'21 etkinliğine de destek vermekten büyük bir memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi. İki şirketleriyle bu etkinliği desteklediklerinin altını çizen Aral, şunları söyledi: "Üniversitelerle her zaman yakın temas içindeyiz. Öğrencilere katıldıkları yarışmalarda materyal desteği sağlıyoruz. Ar-Ge yapabilmeleri için onları teşvik ediyoruz. Şirketimizde staj yapabilmeleri için olanak sağlıyoruz. Sektörümüzde bir mühendis de çalışabilir, fizikçi de… Bu yüzden öğrenciler daha öğrencilik yıllarında savunma sanayinde ne yapabileceklerine yönelik kafa yormalılar. Biz bunu teşvik etmek için daima öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin savunma sanayiye yönelik farkındalıklarını artırmak istiyoruz. Uzun yıllardır destek verdiğimiz Savunma Teknoloji Günleri etkinliğine bu yıl da iki şirketimizle destek verdiğimiz için mutluyuz."

Etkinliğe üst düzey katılım

Samsun Yurt Savunma'nın, STG'21 (Savunma Teknolojileri Günleri) çerçevesinde gerçekleştireceği canlı etkinliğe şirketin üst yönetimi ile birlikte, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar, Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç ve TUSAŞ Sistem Mühendisliği Müdürü Yasin Kaygusuz'un katılması bekleniyor. - SAMSUN

SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak
SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak

Üniversite, Samsun, Silah, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SYS gençlere savunma sektörünü tanıtacak - Son Dakika


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