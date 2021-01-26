Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szali, çubuklu formayla ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Szalai, 93 kez topla buluştu ve 83 pas verdi. Bu paslarda yüzde 88.8 isabet sağlayan Macar stoper, rakip yarı sahaya attığı paslarda ise yüzde 78 oranında başarılı oldu. Sol ayaklı stoper, toplam 89 pasının 80'ini kısa, 9'unu ise uzun olarak kullandı. Szalai 9 uzun pasının 5'inde başarılı oldu.

HİÇ FAUL YAPMADI

3 kez top uzaklaştıran Szalai, maçı hiç faul yapmadan noktaladı. Girdiği tek ikili mücadeleyi kazanan Szalai, yine girdiği tek hava topunu da kazanmayı başardı. Szalai, kaleye çekilen 1 şutta da araya girmeyi başardı.

Maç boyunca hata yapmayan Szalai, pozisyon ve kademe bilgisiyle de olumlu not aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar da Macar savunma oyuncusunun ilk maçındaki performansını çok beğenirken, Szalai'yi sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri haline getirdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;