Szijjarto: "(Türkiye'ye söz verilen 6 milyar avro) Bir an evvel bu konunun açıklığa... - Son Dakika

Szijjarto: "(Türkiye'ye söz verilen 6 milyar avro) Bir an evvel bu konunun açıklığa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun ortak basın toplantısı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun ortak basın toplantısı

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenlendi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, düzenlenen toplantıda konuştu. (1)

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:32 Kaynak: AA

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