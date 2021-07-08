Üye Girişi
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 12.07.2021 TARİHLİ TOPLANTI DAVETİ - Son Dakika

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 12.07.2021 TARİHLİ TOPLANTI DAVETİ

08.07.2021 20:06
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 12.07.2021 TARİHLİ TOPLANTI DAVETİ, System.String[]

T. C.AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESIBELEDIYE MECLISI TOPLANTI DAVETISayinBüyüksehir Belediye Meclis Üyesi5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü (saat: 14.

T. C.

AYDIN BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

BELEDIYE MECLISI TOPLANTI DAVETI

Sayin

Büyüksehir Belediye Meclis Üyesi

5216 Sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu' nun 13. maddesi geregince toplanacak olan Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi; 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü (saat: 14. 00)' da asagidaki gündem maddelerini görüsmek üzere Güzelhisar Mahallesi Istiklal Caddesi No: 4' de Büyüksehir Belediye Hizmet Binasinda bulunan Meclis Salonunda Temmuz Ayi Olagan toplantisinin I. Birlesimini yapacaktir.

Söz konusu toplantiya katilmanizi önemle rica ederim.

Özlem ÇERÇIOGLU

Büyüksehir Belediye Baskani

TEKLIFLER:

16. 06. 2021 tarihli birlesime ait zabit özetinin görüsülüp oylanmasi Aydin Büyüksehir Belediye Meclisi'nin 11. 03. 2021 tarih ve 81 sayili karari onayli Efeler Ilçesi, Çestepe Mahallesi, 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ile Güzelhisar Mahallesi, 1212 ada 203 parsellere yönelik uygulama imar plani degisikligine aski süresi içinde yapilan itirazin degerlendirilmesine yönelik Efeler Belediye Meclisince alinan 04. 06. 2021 tarih ve 125 sayili kararin görüsülmesi Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 1628 ada 199 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani teklifinin görüsülmesi Didim Ilçesi, Hisar Mahallesi, 1148 ada 16 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Efeler Ilçesi, Güzelhisar Mahallesi 2300 ada 4 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi Incirliova Ilçesi, Incirliova Mahallesi, 9650 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi Türkmen ve Camiatik Mahallelerinde düzenleme yapilmasi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Alacamescit Mahallesi, 185 ada 7 parselin batisinda kaldirim kullaniminda trafo belirlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2099 ada 1 parsel ile 1707 ada 29 parselin batisina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 934 ada 15 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 1851 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 204 ada 76 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 621 ada 96 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 1615 ada 1 parsel ve çevresine iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2370 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Kirazli Mahallesi, 277 ada 25 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Sogucak Mahallesi, 477 ada 1 parselin dogusunda yer alan park alanina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 2093 ada 2 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Hacifeyzullah Mahallesi, 2522 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 1713 ada 76 parselin güneyinde kaldirim alanina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Türkmen Mahallesi, 2564 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Kusadasi Ilçesi, Yayla Mahallesi, 119 ada 1 parselin dogusu, 230 ada 17 parselin güneyi ve 102 ada 1 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi. Nazilli Ilçesi, Ocakli Mahallesi, 59 parsele iliskin kamu yarari karari alinmasi hususunun görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Bozyurt Mahallesi, 500, 507, 538, 786 ve 1743 numarali imar adalarinin DSI kamulastirma sinirlari dogrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçli 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 493 ada 11 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Dallica Mahallesi, 166 ada 6 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Yenimahalle, 587 ada 6, 150 parseller ve 589 ada 9 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Yenimahalle, 587 ada 67, 68 parsellerin kuzeyi ile 2461 ada 1, 2 parsellerin güneybatisindaki kaldirim alanina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Nazilli Ilçesi, Yildiztepe Mahallesi, 2034 ada 3 parsele iliskin 1/5000 ölçekli nazim imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Güllübahçe Mahallesi, 286 ada 41 ve 42 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Güllübahçe Mahallesi, 318 ada 85 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Sazli Mahallesi, 155, 161, 163 ve 182 numarali imar adalarina iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke Ilçesi, Yenicami Mahallesi, 122 ada 12, 15 ve 131 parsellere iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Sultanhisar Ilçesi, Atça Mahallesi, 713 ada 15 parsele iliskin 1/1000 ölçekli uygulama imar plani degisikliginin görüsülmesi Söke ilçesinde bulunan Priene Antik Kenti kazi çalismalarina destek olunmasi hususunun görüsülmesi Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti kazi çalismalarina destek olunmasi hususunun görüsülmesi 30 Agustos Zafer Bayrami etkinlikleri kapsaminda ilimiz genelinde ikamet eden tüm ilkokul ögrencilerine yönelik resim, ortaokul ögrencilerine yönelik resim ve siir yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren ögrencilere ödül verilmesi hususunun görüsülmesi Aydin Ilimizin düsman isgalinden kurtulusunun 99. yildönümü kutlama etkinlikleri kapmasinda "7 Eylül'e Giden Kurtulus Yolunda Efelerimiz" temali, Ilimiz genelinde ikamet eden tüm ilkokul ögrencilerine yönelik resim, ortaokul ögrencilerine yönelik resim ve siir yarismasi düzenlenmesi ve dereceye giren ögrencilere ödül verilmesi hususunun görüsülmesi

Pazartesi, Türkmen, Nazilli, imar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 12.07.2021 TARİHLİ TOPLANTI DAVETİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı 00:03 Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı 20:54 Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu 13:06 Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı         
23:34
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi         
15:45
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 03:38:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 12.07.2021 TARİHLİ TOPLANTI DAVETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement