T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
Üye Girişi
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

03.10.2021 04:50

12: 00 (Şu an 68 Boş Koltuk Mevcut)15: 00 (Şu an 37 Boş Koltuk Mevcut)Ahmet Mithat Efendi Kültür MerkeziZEBRA MÜZIKALI Her şeyi bırakın, şimdi çok uzaklara, Kharo Çölü'ne gidiyoruz.

12: 00 (Şu an 68 Boş Koltuk Mevcut)15: 00 (Şu an 37 Boş Koltuk Mevcut) Ahmet Mithat Efendi Kültür MerkeziZEBRA MÜZIKALI Her şeyi bırakın, şimdi çok uzaklara, Kharo Çölü'ne gidiyoruz. Çöl olduğuna bakmayın, birçok canlı yaşar orada: zebralar, kaktüsler, çöl kirpileri ve daha birçoğu... Ama bizim hikayemizin konusu zebralar. Eğer öyle olmasaydı ismi "Bir Zebra Müzikali" olur muydu? ÖNEMLİ DUYURUİçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Toplu Faaliyetlere Dair Genelge Kapsamında; MİSAFİRLERİMİZİN TOPLU OLARAK BULUNACAĞI TÜM ETKİNLİKLERDE, 6 EYLÜL 2021 İTİBARİYLE AŞI KARTI VEYA NEGATİF SONUÇLU PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VARDIR. Etkinlik alanına gelirken misafirlerimizin aşı kartını/aşı kartı yok ise PCR testi veya hastalığı geçirmiş olduğuna dair HES uygulaması üzerinden ilgili ibrazını yapması gerekmektedir. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Ahmet Mithat Efendi, PCR Testi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika


Son Dakika
00:48 Muharrem İnce'den Ankara mitingi iddialarına yanıt geldi: Haberim yok
00:42 Millet İttifakı'nın liderleri seçime 2 gün kala toplandı! Masada iki konu var
00:40 Millet İttifakı liderleri seçime saatler kala toplandı! Masada iki konu başlığı vardı
00:41 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu? Gerekçesi kriz çıkartır!
00:35 Şimdi de seçimi bahane ediyorlar! Şampiyonlar Ligi finali yine İstanbul'dan alınabilir
00:32 Millet İttifakı'nın Ankara mitingine mi katılacak? Muharrem İnce'den iddialara yanıt geldi
00:28 Gece atışması! Fenerbahçe '12 Mayıs' paylaşımı yaptı, Galatasaray'dan cevap gecikmedi
00:23 Gece yarısı atışması! Fenerbahçe'nin '12 Mayıs' paylaşımına Galatasaray'dan jet hızıyla cevap
00:20 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir kişi ambulans kaçırdı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
00:14 7 kişinin öldüğü kazada bir kişi ambulans kaçırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 06:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement