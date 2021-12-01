T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

01.12.2021 04:11
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

19: 30 Biletsiz Etkinlik. Şeyh Edhem Sırrı Efendi Kültür Eviİnsanın insana, mekanın mekana, zamanın da zamana üstün kılındığı vücud ikliminde; havaya, suya, toprağa düşen cemreler misali nefse, kalbe ve ruha nurlar yağdıran kutlu üç aylar mevsimine girmiş bulunmaktayız.

19: 30 Biletsiz Etkinlik. Şeyh Edhem Sırrı Efendi Kültür Eviİnsanın insana, mekanın mekana, zamanın da zamana üstün kılındığı vücud ikliminde; havaya, suya, toprağa düşen cemreler misali nefse, kalbe ve ruha nurlar yağdıran kutlu üç aylar mevsimine girmiş bulunmaktayız. Saz-ı Dil, Lokmani hikmet hüzmelerinin gönüllere dokunan nağmelerini meşk ediyor. Sizleri de meşke davet ediyor. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika

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