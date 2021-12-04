T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
Üye Girişi
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

04.12.2021 02:12

20: 00 Biletler Tükenmiştir.

20: 00 Biletler Tükenmiştir. Ahmet Mithat Efendi Kültür MerkeziÇIĞDEM TUNÇ - ABIDIN YEREBAKAN - LEVENT SÜLÜN - SEMA ARAS - DENIZ SALMAN - DENIZ DEĞIRMENCI - ÇAĞRI ERCEBER - ALPER ÇORUMLUOĞLU - ONUR SARIALTIN - SERTAÇ EKICI - BALCA AYDOĞDU - SOYKAN KIŞIOĞLU - SAVAŞ ÖZKARTALŞOFÖR NEBAHAT " Aksaray, Aksaray, Aksaray" diye seslenir şoför milleti. Kimi gün işler kesat, bazen de teknesi bol ekmeğin. İşte Sipsi Vedat, Farozlu Şenol, Kalk Cemil, Filinta Kazım ve İstepne Mustafa bu yokuşun yolcusudur hepsi. Hele ki bir de şoförlerin hası, alemin ablası Nebahat vardır ki hepsine candan da yakın. Ah bir de gönlünü yakan şu Komiser Derman'ın aşkı olmasa. Öyleydi böyleydi derken lüzum var mı sonunda iyilik kazanır diye söylemeye? ÖNEMLİ DUYURUİçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Toplu Faaliyetlere Dair Genelge Kapsamında; MİSAFİRLERİMİZİN TOPLU OLARAK BULUNACAĞI TÜM ETKİNLİKLERDE, 6 EYLÜL 2021 İTİBARİYLE AŞI KARTI VEYA NEGATİF SONUÇLU PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VARDIR. Etkinlik alanına gelirken misafirlerimizin aşı kartını/aşı kartı yok ise PCR testi veya hastalığı geçirmiş olduğuna dair HES uygulaması üzerinden ilgili ibrazını yapması gerekmektedir. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Ahmet Mithat Efendi, PCR Testi, Aksaray, Savaş, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika


Son Dakika
00:29 Şırnak'ta İşkence Görmüş Ceset Bulundu
00:27 İşkence ettikleri kamyon şoförünün ellerini arkadan bağlayıp iple ağaca astılar
00:19 Pendik'te Miras Kavgası: 4 Ölü, 2 Yaralı
00:17 Pendik'te aile bireyleri arasındaki miras kavgasında kan aktı: 4 ölü, 2 yaralı
23:55 Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu
23:51 Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu
23:49 Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı
23:47 Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı
23:32 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 30 İl için Sağanak Yağış Uyarısı
23:27 Meteoroloji ve AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul dahil 30 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 03:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement