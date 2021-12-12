T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

12.12.2021 10:15
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

Bülent Akyürek tarafından Gogol'un "Palto" ve Kafka'nın "Dönüşüm" kitaplarının derinlemesine okuması ve değerlendirilmesi yapılıyor.

Bülent Akyürek tarafından Gogol'un "Palto" ve Kafka'nın "Dönüşüm" kitaplarının derinlemesine okuması ve değerlendirilmesi yapılıyor. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Bülent Akyürek, Gogol, Toplum, Son Dakika

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