T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

20: 00 (Şu an 13 Boş Koltuk Mevcut) Yücel Çelikbilek Gençlik MerkeziMUKADDES KURMUŞ - M. BARIŞ YALÇINSOY - MEHMET SOLMAZ - M. NOYAN ARAT - İLAYDA ŞENGÜL - YEZDAN KAYACANÇEHOV SUARE Kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir yazarın kalemiyle kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiyle aramızda yaşayan insanların hikayesi... "Çehov Suare" dünyaca ünlü yazar Anton Çehov'un hikayelerinden ve yazdığı oyunlardan seçme karakterlerin bir araya getirildiği, birbirinden bağımsız ama bir o kadar da birbirini tamamlayan, altı kısa oyundan oluşan bir komedidir. ÖNEMLİ DUYURUİçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Toplu Faaliyetlere Dair Genelge Kapsamında; MİSAFİRLERİMİZİN TOPLU OLARAK BULUNACAĞI TÜM ETKİNLİKLERDE, 6 EYLÜL 2021 İTİBARİYLE AŞI KARTI VEYA NEGATİF SONUÇLU PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VARDIR. Etkinlik alanına gelirken misafirlerimizin aşı kartını/aşı kartı yok ise PCR testi veya hastalığı geçirmiş olduğuna dair HES uygulaması üzerinden ilgili ibrazını yapması gerekmektedir. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.