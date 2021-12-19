T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

19.12.2021 02:15
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

Saadettin Acar; şair, yazar ve düşünür kimliğiyle edebiyat ve düşünce hayatımızı derinden etkilemiş Sezai Karakoç düşüncesinin özelliklerini anlatacak, kitaplarının zengin arka planını gösterecek ve metinlerinin gizli yanlarını açığa çıkaracaktır.

Saadettin Acar; şair, yazar ve düşünür kimliğiyle edebiyat ve düşünce hayatımızı derinden etkilemiş Sezai Karakoç düşüncesinin özelliklerini anlatacak, kitaplarının zengin arka planını gösterecek ve metinlerinin gizli yanlarını açığa çıkaracaktır. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Sezai Karakoç, Toplum, Son Dakika

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