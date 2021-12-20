T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

20.12.2021 04:17

Yücel Çelikbilek Gençlik MerkeziBiletler Tükenmiştir.

Yücel Çelikbilek Gençlik MerkeziBiletler Tükenmiştir. AYDAN ŞENER - ECMEL IS - IŞIK SELIN GÜNÇE - DAMLA ÇERÇIŞOĞLU - KAHRAMAN SIVRI - ANIL YÜLEK - KÜBRA YEŞILAYÇAMLICA'NIN ÜÇ GÜLÜ Tiyatro sahnelerinin ünlü yıldızı Ayşegül Altın, sahnede geçirdiği panik atak krizi nedeniyle mesleğini bırakmış ve evine kapanmıştır. Ama iki sevgili arkadaşı, Songül ve Nurgül; onu hayata ve sahneye döndürmekte kararlıdırlar. Ayşegül' ün ise, sahnelere dönmek için bir şartı vardır: Haldun Dormen'in oyunu seyretmeye gelmesi… ÖNEMLİ DUYURUİçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Toplu Faaliyetlere Dair Genelge Kapsamında; MİSAFİRLERİMİZİN TOPLU OLARAK BULUNACAĞI TÜM ETKİNLİKLERDE, 6 EYLÜL 2021 İTİBARİYLE AŞI KARTI VEYA NEGATİF SONUÇLU PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VARDIR. Etkinlik alanına gelirken misafirlerimizin aşı kartını/aşı kartı yok ise PCR testi veya hastalığı geçirmiş olduğuna dair HES uygulaması üzerinden ilgili ibrazını yapması gerekmektedir. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Yücel Çelikbilek, Haldun Dormen, PCR Testi, gençlik, Toplum, Son Dakika

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