T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

22.12.2021 02:18

Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) Postnişin: Ömer Tuğrul İnançer İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu SADETTİN HEPER'in HİSARBÜSELİK MEVLEVİ YİN-İ ŞERİFİÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir.

Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) Postnişin: Ömer Tuğrul İnançer İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu SADETTİN HEPER'in HİSARBÜSELİK MEVLEVİ YİN-İ ŞERİFİÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul, mevlana, Türk, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika


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