T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

24.12.2021 00:19

Acar BALTAŞ Çocukların her dönemi, gelişimlerine bağlı olarak farklı özellikler gösterir. Bu nedenle anne-baba olarak ne zaman, nasıl davranmamız gerektiği büyük önem kazanır.

Acar BALTAŞ Çocukların her dönemi, gelişimlerine bağlı olarak farklı özellikler gösterir. Bu nedenle anne-baba olarak ne zaman, nasıl davranmamız gerektiği büyük önem kazanır. Bu seminerimizde potansiyelini hayata yan - sıtacak çocuklar yetiştirmek için alışılmış, standart yaklaşım ve önerilerin dışında özgün görüşlere yer verilmektedirÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. *Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
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