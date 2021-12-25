T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
Üye Girişi

T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

25.12.2021 02:19

Yücel Çelikbilek Gençlik MerkeziBiletler Tükenmiştir.

Yücel Çelikbilek Gençlik MerkeziBiletler Tükenmiştir. KITAPÇI DEDE Kitapçı Dede'nin kitap kokulu dükkanında buluşmaya, bir arı misali sayfalar arasında uçuşarak bilgiler toplamaya ne dersiniz? Bal gibi olur derseniz, kitapçı dedemiz ve dükkanı sizleri bekliyor. Kitapçı dedemizin sizlere anlatacağı çok şeyler var. Kim bilir belki okuduğunuz kitap, orada karşınıza çıkabilir. ve okuduğunuz kitaplardan sorular sorabilirsiniz. Kitabınızı okurken bazen öyle bir dalarsınız ki sanki kahramanlar adeta gözünüzün önünde canlanır. ÖNEMLİ DUYURUİçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Toplu Faaliyetlere Dair Genelge Kapsamında; MİSAFİRLERİMİZİN TOPLU OLARAK BULUNACAĞI TÜM ETKİNLİKLERDE, 6 EYLÜL 2021 İTİBARİYLE AŞI KARTI VEYA NEGATİF SONUÇLU PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VARDIR. Etkinlik alanına gelirken misafirlerimizin aşı kartını/aşı kartı yok ise PCR testi veya hastalığı geçirmiş olduğuna dair HES uygulaması üzerinden ilgili ibrazını yapması gerekmektedir. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir. ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. * Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Yücel Çelikbilek, PCR Testi, gençlik, Kitap, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika


Son Dakika
00:31 CHP'li Milletvekili Tanal'a İçişleri Bakanlığı'ndan Tepki: 'Görevini Yapan Jandarmamıza 'Eşkıya' Diyeni Kınıyoruz'
00:27 İçişleri Bakanlığı, jandarmayı kovalayan CHP'li Mahmut Tanal için harekete geçti: Hukuki süreç başlatılmıştır
22:31 Polonya Başbakanı, Wagner grubuna ait paralı askerlerin sınırı yaklaştığını söyledi
22:31 İsrailliler Yargı Düzenlemesini Protesto Etmek İçin Sokaklara İndi
22:29 Wagner askerleri Polonya sınırına dayandı: Şimdi durum daha tehlikeli hale geliyor
22:28 İsrail'de sular durulmuyor! Sokaklara inen yüzbinlerce kişi "demokrasi" sloganları attı
22:29 İtalya'da sirkten kaçan fil otoyola çıktı
22:27 İtalya'da sirkten kaçan fil otoyola çıktı, görenler gözlerine inanamadı
22:17 Salamura Zeytin Tankına Girip Zeytinleri Çıplak Bir Şekilde Sepetleyen Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
22:16 Milyonlarca memurun merakla beklediği görüşmeler başlıyor! 2024 için yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam talep ediyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 04:23:01. #1.13#
SON DAKİKA: T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement