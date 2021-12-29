T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

29.12.2021 02:17
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

Birçok sanatçının albümüne neyiyle eşlik eden ve müzik yönetmenliği yapan Başar Dikici, Beykozluları sevilen çalışmalarıyla buluşturuyor.

Birçok sanatçının albümüne neyiyle eşlik eden ve müzik yönetmenliği yapan Başar Dikici, Beykozluları sevilen çalışmalarıyla buluşturuyor…ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. * Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

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Filibeli Ahmet Hilmi, Hüseyin Sorgun, Neyzen Tevfik, Çocuk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika


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