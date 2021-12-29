T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika
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T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

29.12.2021 08:17
T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat

Hasan Işık ile Hüseyin Sorgun, sanatın farklı disiplinlerine kaynaklık eden metinleri gündemine alıyor.

Hasan Işık ile Hüseyin Sorgun, sanatın farklı disiplinlerine kaynaklık eden metinleri gündemine alıyor. İlk programda edebiyatımızın en önemli yapıtları arasında yer alan, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin "mak-ı Hayal"i hakkında düşünceler üretecek olan Hasan Işık ile Hüseyin Sorgun; ikinci programda ise Sorgun'un "21. Koğuş & Neyzen'le Akif" kitabından hareketle Mehmet Akif ile Neyzen Tevfik hakkında konuşuyor…ÖNEMLİ NOTLAR*Etkinlik başlamadan 30 dakika önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini almaları gerekmektedir. *Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona girebilirler. *Zamanında (programdan 30 dakika önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir hak talep edemezler. * Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda yazmaktadır. *Salona yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır. *Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır. *Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması önemle rica olunur. *Çocuk ve Yetişkin tiyatroları için biletlerinizi etkinlik günü gişeden temin edebilirsiniz. *Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması gerekmektedir.

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Kaynak: Habermetre

Filibeli Ahmet Hilmi, Hüseyin Sorgun, Neyzen Tevfik, Çocuk, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum T.C. Beykoz Belediyesi Kültür Sanat - Son Dakika

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