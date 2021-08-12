T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Staj Seferberliği Programına Fakültemiz Öğrencilerinden Rekor Katılım 11-08-2021 - Son Dakika
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T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Staj Seferberliği Programına Fakültemiz Öğrencilerinden Rekor Katılım 11-08-2021

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Staj Seferberliği Programına Fakültemiz Öğrencilerinden Rekor Katılım 11-08-2021

12.08.2021 01:28

Fakültemiz, 2021 yılı T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Programına Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi fakülteleri arasında en fazla katılım sağlayan fakülte oldu.

Fakültemiz, 2021 yılı T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Programına Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi fakülteleri arasında en fazla katılım sağlayan fakülte oldu. Fakültemiz öğrencileri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Programına yüksek katılım sağladı ve staj yapma hakkı kazandı. Staj yapan öğrencilerimizin sigortaları fakültemizce, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Staj Seferberliği Programına Fakültemiz Öğrencilerinden Rekor Katılım 11-08-2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Staj Seferberliği Programına Fakültemiz Öğrencilerinden Rekor Katılım 11-08-2021 - Son Dakika
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