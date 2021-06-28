Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 25 Haziran 2021 tarihinde Merkez İlçe mülki sınırları içerisinde ikamet eden H. Ç. ve A. Ç. isimli şüpheli şahısların sera içerisine uyuşturucu madde imal etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ektikleri bilgisi alınmasına müteakip, şahıslara ait kapalı sera içerisinde yapılan arama faaliyetinde; 302 kök kenevir bitkisi ve 1. 924 gr kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, olay şüphelileri aynı gün birimlerimiz tarafından yakalanmışlardır.

Olay şüphelileri H. Ç. ve A. Ç. 26. 06. 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş olup, H. Ç. isimli şahıs tutuklanmış, A. Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.