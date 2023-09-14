Bunu yapanlar artık ehliyet taşımak zorunda değil! Trafik denetimlerinde bir dönem sona eriyor - Son Dakika

Bunu yapanlar artık ehliyet taşımak zorunda değil! Trafik denetimlerinde bir dönem sona eriyor

Son Güncelleme: 14.09.2023 11:56

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı. Bu uygulama sayesinde trafikte yanınızda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını duyurdu. Söz konusu uygulama ile T.C. kimlik kartlarına taşıma yapanların, yanlarında ehliyet bulundurmaları gerekmiyor.

ÇİPLE ENTEGRE EDİLİYOR

Bu uygulama ile iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor. 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle kolay" uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULUYOR

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir. Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bunu yapanlar artık ehliyet taşımak zorunda değil! Trafik denetimlerinde bir dönem sona eriyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı! Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak
12:24 Adalet Bakanlığı, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açılmasına izin verdi
11:44 Bunu yapanlar artık ehliyet taşımak zorunda değil! Trafik denetimlerinde bir dönem sona eriyor
11:36 Dolarda yükseliş devam ediyor! 27 liraya ramak kaldı
11:29 Thiago aşkı bitmiyor! Trabzonspor, dünyaca ünlü orta saha için son bir hamle yapacak
11:23 Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda yaşadığı tartışmayı anlattı
11:14 Merve Aydın, Survivor All Star 2024'ün 9. yarışmacısı oldu
11:09 MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi! Artık her isteyen kayıt yaptıramayacak
11:09 Fatih Terim onun için seferber olmuştu! Galatasaray'dan resmen ayrıldı
10:59 Avrupa Parlamentosu'ndan üye ülkelere çağrı: Türk Erasmus öğrencilerinin vize işlemlerini hızlandırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 12:47:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bunu yapanlar artık ehliyet taşımak zorunda değil! Trafik denetimlerinde bir dönem sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement