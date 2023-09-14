Bunu yapanlar artık ehliyet taşımak zorunda değil! Trafik denetimlerinde bir dönem sona eriyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını duyurdu. Söz konusu uygulama ile T.C. kimlik kartlarına taşıma yapanların, yanlarında ehliyet bulundurmaları gerekmiyor.

ÇİPLE ENTEGRE EDİLİYOR

Bu uygulama ile iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor. 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle kolay" uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULUYOR

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir. Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.