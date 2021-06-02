T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi
T. C. Kuşadası Belediyesi | TURİZMİN BAŞKENTİNE 5 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN ZİYARETKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i normalleşme döneminin ilk gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu...
T. C. Kuşadası Belediyesi | TURİZMİN BAŞKENTİNE 5 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN ZİYARETKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i normalleşme döneminin ilk gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ziyaret etti. Pandemi ile mücadelede Türkiye'nin en başarılı ilk 4 ilçe belediyesinden biri olan Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret eden 5 CHP Milletvekili, Başkan Ömer Günel'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Turizm kenti olarak pandemi dönemini şehrin yeniden yapılanma süreci olarak değerlendiren Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarından gurur duyduklarını belirten milletvekilleri, Başkan Ömer Günel'in örnek bir belediye yönetimi sergilediğinin altını çizdiler. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye siyasetin deneyimli isimleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buluşmanın sonunda ise CHP Tokat Milletvekili Durmaz, CHP Muğla Milletvekili Alban ile CHP Kırıkkale Milletvekili Önal, Başkan Ömer Günel'e üzerinde Atatürk'ün kabartmasının bulunduğu bir CHP madalyonu hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:18 Kaynak: Habermetre
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