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T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

04.06.2021 14:19
T.C. Kuşadası Belediyesi, System.String[]

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDAN DÜNYAYA AÇILAN SANAT KAPISI "ADA MODERN SANAT GALERİSİ"Aydın'ın ilk modern sanatlar sergi salonu olma özelliğini taşıyan ve Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde Kuşadası'nda kurulan, Ada...

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDAN DÜNYAYA AÇILAN SANAT KAPISI "ADA MODERN SANAT GALERİSİ" Aydın'ın ilk modern sanatlar sergi salonu olma özelliğini taşıyan ve Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde Kuşadası'nda kurulan, Ada Modern Sanat Galerisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıldı. Türkiye'den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği Ada Modern Sanat Galerisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir törenle açıldı. Ada Modern Sanat Galerisi, 50 Türk illüstratörün 116 eserinin yer aldığı ve Türkiye'nin en büyük buluşması olan bir illüstrasyon sergisiyle sanatseverlerle buluştu. İllüstratörler sergisi, sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek canlı performanslar ve atölye çalışmalarıyla 1 Ekim2021 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. KILIÇDAROĞLU'NA ANLAMLI HEDİYECHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı sergiyi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sanatçı Hayko Cepkin ve televizyoncu Okan Bayülgen ile birlikte gezdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından 10 yılı aşkın süredir Kaliforniya'da yaşayan dünyaca ünlü sanatçı Ayşe Kılıçoğlu'nun yaptığı ve güç birliğini simgeleyen "We Are Stronger Together" (Birlikte Güçlüyüz) isimli illüstrasyon hediye edildi. "EN BÜYÜK BULUŞMA"Ada Modern Sanat Galerisi'nin, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde hayata geçirildiğini belirten KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Aydın'ın ilk modern sanatlar sergi salonu olma özelliğini taşıyan Ada Modern Sanat Galerisi, pandemi ve sonrası şartlar gözetilerek planlandı. Yenilikçi ve multidisipliner bir anlayışla Türkiye'den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği Ada Modern Sanat Galerisi, kente kazandırılması planlanan Ada Modern Sanatlar Müzesi ve Kültür Merkezi projesinin ilk adımı. Küratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı, ülkemizden ve dünyadan 50 Türk illüstratörün 116 eserinin sanat severlerle buluştuğu sergi bu özelliği ile Türkiye'nin bu güne kadarki en büyük buluşması özelliğini de taşıyor" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika


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