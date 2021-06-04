Üye Girişi
T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

04.06.2021 14:20
T.C. Kuşadası Belediyesi, System.String[]

T. C. Kuşadası Belediyesi | CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KUŞADASI'NDA TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDICHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KUŞADASI'NDA TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDICumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi...

T. C. Kuşadası Belediyesi | CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KUŞADASI'NDA TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDICHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU KUŞADASI'NDA TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDICumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen projeler için düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Pandemi kuralları gözetilerek büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza temelini attıkları ve açtıkları yerler için yürekten teşekkür ediyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Aydın il merkezindeki programının ardından Kuşadası'na geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde Sevgi Plajı'nda yapılan Ada Camping alanının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra Sealight Resort Hotel'de yine Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen 16 proje için düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. "KENTİN RANTI KENTE SUNULMALI"Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentlerin tarihini, kültürünü, estetiğini ve doğasını korumanın önemine dikkat çekerek "Kentler tarihsel birikimiyle kendi kültürünü yaratır. Ancak her kent aynı zamanda rant yaratır. Önemli olan rantın hakça bölüşülüp bölüşülmediği ve kentin o ranttan yararlanıp yaralanmadığıdır. Bu ranttan kim yararlanacak? Elbette ki bütün Kuşadası yararlanacak. Kentin rantını kente sunarsanız insanların mutlu olduğunu göreceksiniz" dedi. Kentlerin meydanları olması gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kentte yaşayanlar enerjilerini meydanlarda boşaltırlar. Belediye başkanlarımız meydan açmak için uğraşıyorlar. Kuşadası Belediye Başkanımız, belediye binasını yıkıp kent meydanı yapacağını söyledi. Ben de kendisine 'en güzel işi yaparsın' dedim. Kentler bize gülmek zorunda" dedi. "HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun kentler için yapabileceği çok şey olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye başkanlarımıza hep diyorum ki, harcadığınız hiçbir kuruş sizin şahsi geliriniz değil. Halkın parasını harcıyorsunuz ve harcadığınız her kuruşun hesabını halka vermelisiniz. Temiz, kavgadan uzak çağdaş bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunu da sizlerle yapacağız. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Yanlış yapanı yolcu edecek olan yine bizleriz. Demokrasi, insan hakları, özgürlük istiyorsak bunu kentlerden başlayarak yapacağız" dedi. CHP'li belediyelerin insan onurunu koruyarak sosyal yardımlarını arttırdığını dile getiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüze engeller çıkarılıyor, baskı yapılıyor. Ancak hep dediğim gibi şikayet etmeden bunları aşacak ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Biz gücümüzü onurlu insanlardan ve elbette tarihten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Bunları hep birlikte başaracağız. Belediye başkanlarımıza açılışını yaptıkları ve temelini attıkları tüm yerler için yürekten teşekkür ediyorum. ""TIKIR TIKIR ÇALIŞIYORUZ, HİZMETLERİMİZİ TEKER TEKER TAMAMLIYORUZ"Sözlerine "Efeler diyarı Aydın'a, turizmin incisi Kuşadası'na hoş geldiniz" diyerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, şöyle devam etti: "Tüm ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte güçlüyüz. Bu dönemde Kuşadası'na pek çok hizmet yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ben sizin huzurunuzda Kuşadası Belediye Başkanımıza ve Millet İttifakı'nın tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde çalışıyoruz kendileriyle. " Kuşadası Belediyesi ile birlikte başardıkları 13 projenin açılışını, 3 projenin ise temelini atacaklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. 2014 yılından bu yana Kuşadası için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Özlem Çerçioğlu, kendilerine sunduğu destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Tariş Arazisi projesinin Kuşadası için önemine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu "Tariş Arazisi projesini en geç bir buçuk yıl içerisinde tamamlayacağız. Alt yapı anlamında çok önemli yatırımlar yaptık. Turizmin marka değeri olan Kuşadası'nın değerini çok iyi biliyor ve Belediye Başkanımız ile birlikte daha fazla katma değer katmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Kuşadası'nda da Belediye Başkanımız ile birlikte tıkır tıkır çalışıyoruz. Hizmetlerimizi de teker teker tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte 6 yeni projemiz daha var. Bu başarıyı Millet İttifakı ile birlikte elde ettik" dedi. "MAZERET ÜRETMEDEN HİZMET ÜRETME İRADESİ İLE ÇALIŞIYORUZ"Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri 2019 yılının Mart ayından bu yana başta koronavirüs pandemisi olmak üzere pek çok talihsizlik yaşadıklarını belirterek "Seçildiğimiz ilk günden bu yana Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Özlem Çerçioğlu ile kol kola girerek sanki bu kadar talihsizlik hiç başımıza gelmemiş gibi sizlerin de bizi onurlandığınız bu törene 3 projenin temelini atmak, 13 tamamlanmış projenin ise açılışını yapmak için geldik" dedi. Açılışı yapılan ve temeli atılan projeler ile ilgili olarak da bilgi veren Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örgütümüzün her kademesiyle işbirliğimiz, uyumumuz, milletvekillerimizin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın birikim ve tecrübeleri, sizin inanç ve kararlılığınız bizi daha istekli, daha azimli ve çalışkan kılıyor. İnandığımız ulusal iktidar yolculuğumuz da enerjiyle doluyuz. Arzuluyuz. Bizlere gösterdiğiniz hedefte mazeret üretmeden hizmet üretme iradesi ile çalışıyoruz. ve biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz. "KUŞADASI'NA 16 YENİ PROJEToplu açılış ve temel atma töreninde, konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından açılışı yapılan yerler için kurdele kesilirken, temeli atılan yerler içinse butona basıldı. Tören kapsamında Tariş Arazisi, Ekolojik Kreş ve Kadın Danışma Merkezi ile Campinova projelerinin temelleri atılırken Kuşadası Cemevi, Dijital Çocuk Kütüphanesi, Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Mineral ve Fosil Müzesi, Ada Modern Sanat Galerisi, Ada Market, Timur Selçuk Parkı ve 13 bin 100 metrekareyi kapsayan 7 tematik park ile Kemal Arıkan Yayalaştırma Alanının açılışları yapıldı.

Kuşadası Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika


Son Dakika

8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak 4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saat boyunca talan etti 4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saat boyunca talan etti İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu

Son Dakika Haberleri
15:18 Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
14:58 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!         
15:18
Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı         
15:01
Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti         
14:51
Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!         
14:42
Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı         
14:21
Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler         
13:48
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi         
13:36
Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı         
12:58
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var         
10:39
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 15:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement