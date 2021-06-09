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T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

09.06.2021 12:22
T.C. Kuşadası Belediyesi, System.String[]

T. C. Kuşadası Belediyesi | GÜÇ BİRLİĞİNDEN HİZMET DOĞUYOR, KUŞADASI DEĞİŞİYORAydın Büyükşehir Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşanan kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların ikinci etabına başladı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | GÜÇ BİRLİĞİNDEN HİZMET DOĞUYOR, KUŞADASI DEĞİŞİYOR Aydın Büyükşehir Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşanan kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların ikinci etabına başladı. 30 bin 850 metre uzunluğundaki Davutlar-Güzelçamlı kanalizasyon hattının ikinci etap çalışmalarının tamamlanması ile bölgenin en önemli sorunu çözüme kavuşmuş olacak. Kuşadası'na bugüne kadar 285 milyon TL yatırım yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 65 milyon TL'lik bir yatırımla Davutlar TM3 terfi merkezinin yapımını tamamlayarak kullanıma açan ve terfi merkezine bağlı kanalizasyon altyapı şebeke-kollektör hatları ile elektromekanik işlerini tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Davutlar-Güzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı projesinin ikinci etabı için ilk kazmayı vurdu. Davutlar Mahallesi İnönü Caddesi'nden başlayan ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında 12 milyon TL'lik bir yatırımla 30 bin 850 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecek. Çalışmanın ilk etabında döşenen 154 kilometrelik kanalizasyon hattı ile Kuşadası sınırından Davutlar'ın merkezinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'ne kadar olan bölgenin kanalizasyon sorunu çözülmüştü. İkinci etabın da tamamlanmasıyla Davutlar-Güzelçamlı bölgesinin en önemli sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak. "DAVUTLAR HİZMETİ HİSSEDECEK"Davutlar-Güzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı projesinin ikinci etap çalışmalarının başladığı Davutlar Mahallesi İnönü Caddesi'ne giderek ASKİ yetkililerinden bilgi alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan iş birliği sayesinde Kuşadası'nın büyük bir değişim sürecine girdiğini belirterek "Davutlar Mahallesi, uzun zamandır hizmet bekleyen bir bölgeydi. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde bu yıl Davutlar'ın pek çok sorununu çözüme kavuşturacağız. Kanalizasyon hattı da bu sorunların başında geliyordu. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki yılsonu itibariyle Davutlar Mahallemiz hizmeti derin bir şekilde hissedecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na Kuşadası'na gösterdiği ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu iş birliği sayesinde kentimiz çok daha güzel bir hale gelecek" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı, Davutlar, Kuşadası, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika


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