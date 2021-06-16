Üye Girişi
T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

16.06.2021 11:05
T.C. Kuşadası Belediyesi, System.String[]

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDAN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY'A DESTEKKUŞADASI'NDAN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY'A DESTEKDidim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a düzenlenen çirkin saldırıyı kınamak için Didim Belediyesi'nin önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDAN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY'A DESTEKKUŞADASI'NDAN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY'A DESTEKDidim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a düzenlenen çirkin saldırıyı kınamak için Didim Belediyesi'nin önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Atabay'a destek olmak üzere Didim'e gitti. CHP'li belediyelerin asla ranta geçit vermediğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Deniz Başkanımız kenti ve hemşehrileri için çalışan bir insan. Mücadelesinin daima yanındayız" dedi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, dün akşam saatlerinde misafirleriyle birlikte bir restoranda yemek yediği sırada saldırıya uğradı. Saldırı, Didim Belediyesi önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla kınandı. Açıklamaya, Didim ve çevre kentlerden gelen çok sayıda vatandaşla birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP ve İYİ Parti'li diğer ilçe belediyelerinin başkanları ile ilçe yöneticileri katıldı. "MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ"Deniz Atabay'a yapılan saldırıyı esefle kınadığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Dün akşam gerçekleşen bu çirkin saldırıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarının gereğini yapacağına inanıyorum. Bir belediye başkanının rantla mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Deniz Başkanımız da bu mücadeleyi uzun yıllardır sürdürüyor. Bu sebeple ciddi baskı ve şiddete maruz kalıyor. Hala dimdik ayakta olması demokrasi için önemli bir örnek. Bugün Kuşadası'ndaki partililerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte Deniz Başkanımızın yanında olmak istedik. Deniz Başkanımız kenti ve hemşehrileri için çalışan bir insan. Mücadelesinin daima yanındayız" diye konuştu. "RANT ODAKLARINA MEYDAN OKUDUK"CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise "Didim Belediye Başkanımız Sayın Deniz Atabay dün hain bir saldırıya uğradı. Ancak herkes şunu bilsin ki bu saldırı bizi büyütecek, o hainleri ise yerin dibine sokacak. Biz geçmişte Didim'de Türkiye'yi ranta teslim edenlere karşı nice toplantılar yaptık. Didim'e her geldiğimizde inançla ve güvenle ayrıldık. Didim'de Türkiye'deki rant odaklarına ve çetelere meydan okuduk. Millet İttifakı'nın belediyeleri gücünü halktan, yürütme kabiliyetini de ahlaktan alıyor. Halkın desteğini arkamıza alıp ahlaksızları ayaklarımızın altına alacağız" dedi. "ASLA TAVİZ VERMEDİ"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da "Didimliler hatırlıyorsanız 2014 yılında Sayın Deniz Atabay Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olduktan sonra gittiğimiz her yerde şunu söyledi 'Ben Didim'in belediye başkanı olacağım ve ranta son vereceğim. ' Deniz Atabay o günden bu yana hiçbir baskıya boyun eğmedi. Duruşundan asla taviz vermedi" diye konuştu. "SALDIRI DİDİM'E YAPILMIŞTIR"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Bu ilk değil. Daha önce de benzer saldırılar gördük. Fakat Deniz Başkanım bildiği yolda ilerlemeye devam etti. Arkanızda Millet İttifakı'nın gücü var. Bu saldırı sadece belediye başkanımıza yapılmamıştır. Bu saldırı aynı zamanda Didim'e yapılmıştır. Buradan emniyet mensuplarımıza çok kısa sürede saldırganları yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Benzer olayların yaşanmaması için bir an önce gerekli önlemler alınmalıdır" dedi. "EŞKIYA DİDİM'E HÜKÜMDAR OLMAYACAK"Saldırı ile ilgili basına açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise "Bugün burada sizlerle Didim halkının faydasına düzenlenmiş bir organizasyonda buluşmayı isterdik. Fakat bu organizasyonun da önemli bir özelliği var. Bugün bu organizasyonu Didim'i sömürmeye çalışan bazı gruplara karşı tavrımızı göstermek için düzenledik. Biz Didim'de, Aydın'da ve Türkiye'de ranta geçit vermeyeceğiz. Eşkıya Didim'e hükümdar olmayacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Didim Belediyesi, Kuşadası, Didim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor 11:34 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır 10:17 CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 10:13 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım 09:18 Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi 08:17 Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:33 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı?         
11:37
Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü         
11:34
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor         
10:58
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
07:18
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement