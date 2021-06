T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI'NDAN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY'A DESTEKKUŞADASI'NDAN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY'A DESTEKDidim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a düzenlenen çirkin saldırıyı kınamak için Didim Belediyesi'nin önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Atabay'a destek olmak üzere Didim'e gitti. CHP'li belediyelerin asla ranta geçit vermediğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Deniz Başkanımız kenti ve hemşehrileri için çalışan bir insan. Mücadelesinin daima yanındayız" dedi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, dün akşam saatlerinde misafirleriyle birlikte bir restoranda yemek yediği sırada saldırıya uğradı. Saldırı, Didim Belediyesi önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla kınandı. Açıklamaya, Didim ve çevre kentlerden gelen çok sayıda vatandaşla birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP ve İYİ Parti'li diğer ilçe belediyelerinin başkanları ile ilçe yöneticileri katıldı. "MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ"Deniz Atabay'a yapılan saldırıyı esefle kınadığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Dün akşam gerçekleşen bu çirkin saldırıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarının gereğini yapacağına inanıyorum. Bir belediye başkanının rantla mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Deniz Başkanımız da bu mücadeleyi uzun yıllardır sürdürüyor. Bu sebeple ciddi baskı ve şiddete maruz kalıyor. Hala dimdik ayakta olması demokrasi için önemli bir örnek. Bugün Kuşadası'ndaki partililerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte Deniz Başkanımızın yanında olmak istedik. Deniz Başkanımız kenti ve hemşehrileri için çalışan bir insan. Mücadelesinin daima yanındayız" diye konuştu. "RANT ODAKLARINA MEYDAN OKUDUK"CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise "Didim Belediye Başkanımız Sayın Deniz Atabay dün hain bir saldırıya uğradı. Ancak herkes şunu bilsin ki bu saldırı bizi büyütecek, o hainleri ise yerin dibine sokacak. Biz geçmişte Didim'de Türkiye'yi ranta teslim edenlere karşı nice toplantılar yaptık. Didim'e her geldiğimizde inançla ve güvenle ayrıldık. Didim'de Türkiye'deki rant odaklarına ve çetelere meydan okuduk. Millet İttifakı'nın belediyeleri gücünü halktan, yürütme kabiliyetini de ahlaktan alıyor. Halkın desteğini arkamıza alıp ahlaksızları ayaklarımızın altına alacağız" dedi. "ASLA TAVİZ VERMEDİ"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da "Didimliler hatırlıyorsanız 2014 yılında Sayın Deniz Atabay Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olduktan sonra gittiğimiz her yerde şunu söyledi 'Ben Didim'in belediye başkanı olacağım ve ranta son vereceğim. ' Deniz Atabay o günden bu yana hiçbir baskıya boyun eğmedi. Duruşundan asla taviz vermedi" diye konuştu. "SALDIRI DİDİM'E YAPILMIŞTIR"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Bu ilk değil. Daha önce de benzer saldırılar gördük. Fakat Deniz Başkanım bildiği yolda ilerlemeye devam etti. Arkanızda Millet İttifakı'nın gücü var. Bu saldırı sadece belediye başkanımıza yapılmamıştır. Bu saldırı aynı zamanda Didim'e yapılmıştır. Buradan emniyet mensuplarımıza çok kısa sürede saldırganları yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Benzer olayların yaşanmaması için bir an önce gerekli önlemler alınmalıdır" dedi. "EŞKIYA DİDİM'E HÜKÜMDAR OLMAYACAK"Saldırı ile ilgili basına açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise "Bugün burada sizlerle Didim halkının faydasına düzenlenmiş bir organizasyonda buluşmayı isterdik. Fakat bu organizasyonun da önemli bir özelliği var. Bugün bu organizasyonu Didim'i sömürmeye çalışan bazı gruplara karşı tavrımızı göstermek için düzenledik. Biz Didim'de, Aydın'da ve Türkiye'de ranta geçit vermeyeceğiz. Eşkıya Didim'e hükümdar olmayacak" dedi.