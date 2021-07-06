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T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

06.07.2021 11:09
T.C. Kuşadası Belediyesi, System.String[]

T. C. Kuşadası Belediyesi | KEGEV YÖNETİMİNDE MİLLET İTTİFAKI UYUMUKuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı'nın (KEGEV) yeni yönetim kurulunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i bundan böyle Kuşadası Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Hayati Atlı temsil edecek.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KEGEV YÖNETİMİNDE MİLLET İTTİFAKI UYUMUKuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı'nın (KEGEV) yeni yönetim kurulunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i bundan böyle Kuşadası Belediye Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Hayati Atlı temsil edecek. Daha önce Başkan Ömer Günel'i temsil eden Meclis Üyesi Volkan Alkış'ın KEGEV Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak seçilmesi ile Kuşadası Belediyesi'ni temsil yetkisini üstlenen İYİ Partili Hayati Atlı "Millet İttifakı arasındaki uyum sadece yerel yönetimler alanında değil, kentimizle ilgili her konuda kendisini göstermektedir" dedi. Kültür, sanat ve eğitim alanında yürüttüğü çalışmalarla Kuşadası'nın en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan KEGEV'in 32. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında vakfın doğal yönetim kurulu üyesi konumunda olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i temsil eden Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Alkış'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından vakıf yönetiminde Başkan Ömer Günel'i temsil etme yetkisini İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı üstlendi. İYİ Partili Hayatı Atlı, KEGEV gibi önemli bir sivil toplum kuruluşunda Kuşadası Belediyesi'ni temsil edecek olmanın gurur verici olduğunu belirterek "Millet İttifakı'nın Kuşadası bileşenleri olarak büyük bir uyum ve iş birliği içerisinde çalışıyor ve kentimizin yararına olacak her konuda ortak hareket ediyoruz. Bu iş birliğimi sadece siyaset ya da yerel yönetimler alanında değil Kuşadası'nın ve Kuşadalıların yararına olacak her konu için geçerli. 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren ve kentin kültürel yaşamına önemli katkı sunan KEGEV gibi önemli bir kurumda Kuşadası Belediyesi'ni kendisi adına temsil etme yetkisini şahsıma veren Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyor, KEGEV'in yeni yönetimine başarılar diliyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika


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