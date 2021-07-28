T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
Son Güncelleme: 28.07.2021 21:21

T. C. Kuşadası Belediyesi | TARİHİN YEŞİLLE BULUŞTUĞU YER KASIM YAMAN PARKI Kuşadası Belediyesi'nin Kasım Yaman Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | TARİHİN YEŞİLLE BULUŞTUĞU YER KASIM YAMAN PARKI

Kuşadası Belediyesi'nin Kasım Yaman Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı. Parkın 2180 metrekare olan yeşil alan miktarı 675 metrekare daha arttırılarak 2855 metrekareye çıkartıldı. Parkın içerisindeki taş eserlerin sergilendiği Arkeopark ise ziyarete açıldı.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan Kasım Yaman Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından parkın ilk olarak yürüyüş yolları yenilendi. 1230 metrekare granüllü parke taşı ile 458 metre bordür döşenerek yapılan yeni yürüyüş yollarının yanı sıra parkın eskiyen oturma grupları da yenileriyle değiştirildi. Aydınlatma sayısı 23'den 38'e yükseltilen parka ayrıca 12 adet çöp kovası yerleştirildi.   Oyun alanı zemini de yenilenerek çocuklar için daha güvenli hale getirilen Kasım Yaman Parkı'na 5 adet yeni oyun modülü eklendi.

YEŞİL ALAN MİKTARI ARTTI

Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından Kasım Yaman'ın ismini taşıyan parkta uygulanan modern peyzaj çalışması ise ziyaretçilerinin yoğun beğenisini alıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parkın 2180 metrekare olan yeşil alan miktarı 675 metrekare daha arttırılarak 2855 metrekareye çıkartıldı. Çimlendirme ve çiçek dikim çalışmaları da tamamlanan parka ayrıca ahşap malzemeden hazırlanan 7 adet kuş evi yerleştirildi.

ARKEOPARK ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kasım Yaman Parkı'ndaki arkeolojik taş eserler ile mimari yapı elemanlarının sergilendiği Arkeopark'ın yapım çalışmaları da tamamlandı. Bu kapsamda ilk olarak Kadıkalesi kazı çalışmalarından elde edilen ve yaklaşık 35 senedir kentin faklı noktalarından çıkartılan eserler düzenlenerek sergilenecek hale getirildi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 50'yi aşkın eserin yer aldığı Arkeopark ziyarete açıldı.

Kaynak: Habermetre

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