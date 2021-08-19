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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi

19.08.2021 19:38

T. C. Kuşadası Belediyesi | DOST KUVEYTLİLERDEN SEL MAĞDURLARINA YARDIM ELİKuşadası'nda yaşayan Kuveytliler yardım ellerini bu sefer Kastamonu'nun Bozkurt İlçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için uzattı.

T. C. Kuşadası Belediyesi | DOST KUVEYTLİLERDEN SEL MAĞDURLARINA YARDIM ELİKuşadası'nda yaşayan Kuveytliler yardım ellerini bu sefer Kastamonu'nun Bozkurt İlçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için uzattı. Toplanan bir kamyon dolusu yardımı Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılar Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan teslim aldı. Kuşadası Belediyesi, Batı Karadeniz'in bazı kentlerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya en büyük destek Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden geldi. Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan ve yangından etkilenen yurttaşlara yardım paketleri bağışlayan Kuveytliler, bu sefer sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Kuveytliler imece usulü topladıkları bir kamyon dolusu yardımı Kuşadası Belediye Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılar Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan'a teslim etti. İçerisinde yorgan, yastık, çocuk bezi, gıda paketi, su ve powerbank gibi acil ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu yardımlar önümüzdeki günlerde sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkacak. YARDIMLAR DEVAM EDECEKKuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Siz Kuveytli dostlarımız her zor günümüzde yanımızda oluyorsunuz. Sizden aldığımız destekle yardımlarımız daha güçlü hale geliyor. Kuşadası Belediyesi olarak ülkemizin dört bir yanında yaşanan felaketlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım götürmeye devam edeceğiz. Siz değerli Kuveytli dostlarımıza bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Habermetre
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