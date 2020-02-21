T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO'nun konuğu oluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO'nun konuğu oluyor - Son Dakika Ekonomi

T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO'nun konuğu oluyor

6 saat önce

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şubat ayı meclis toplantısında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı ağırlayacak.

T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO'nun konuğu oluyor, System.String[]

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şubat ayı meclis toplantısında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı ağırlayacak. Toplantının ardından Uysal, BTSO Yüksek İstişare Kurulu ile de bir araya gelecek.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak son 7 yılda Cumhurbaşkanlığı, Bakan ve milletvekili seviyesinde 100'ü aşkın istişare toplantısına imza attıklarını söyledi. BTSO üyelerinden aldıkları güç ve ortak akılla Bursa ekonomisinin gelişimine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Burkay, "BTSO şubat ayı meclis toplantımızda T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı meclisimizle buluşturacağız. 25 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00'da gerçekleştirilecek meclis toplantısının yanı sıra BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile de bir araya gelecek Merkez Bankası Başkanımızla iş dünyamızın talep ve görüşlerini paylaşacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Merkez Bankası, Murat Uysal, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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