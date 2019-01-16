Son Dakika Haberleri: T.c. Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü'nden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

T.c. Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü'nden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

46 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü Nilüfer Aydemir ve Müdür Yardımcısı Erol Seheroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

T.c. Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü'nden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü Nilüfer Aydemir ve Müdür Yardımcısı Erol Seheroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü Nilüfer Aydemir ve Müdür Yardımcısı Erol Seheroğlu, Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Yaşam
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