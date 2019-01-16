T.c. Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü'nden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü Nilüfer Aydemir ve Müdür Yardımcısı Erol Seheroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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