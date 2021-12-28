T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN İTÜ TMDK PROJESİNE DESTEK! - Son Dakika
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T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN İTÜ TMDK PROJESİNE DESTEK!

28.12.2021 18:25

T. C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN İTÜ TMDK PROJESİNE DESTEK! T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı açıklandı.

T. C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN İTÜ TMDK PROJESİNE DESTEK! T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) program kapsamında sunduğu "Türk Müziği Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi projesi" destek almaya değer görüldü.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı Girişimcilik (GİR) ve Yaratıcı Endüstriler (YES) Mali Destek Programları kapsamında İSTKA'ya yapılan proje başvuruları değerlendirildi. Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 37 adet proje başarılı bulundu ve İSTKA web sitesinde duyuruldu.

İTÜ TMDK, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile çoğunun tarihsel değeri olan Türk Müziği kaynaklarının korunması, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, Türk Müziği kültürünün dünyadaki temsilinin kuvvetlendirilmesi ve geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için bu kaynakların dijital bir platformdan sunulmasını hedeflemektedir. Türk Müziği akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları ve öğrencilerinin Türk Müziği'nin zengin külliyatına zaman ve mekan sınırlaması olmadan çevrimiçi erişebilmesi amaçlanmaktadır. Proje içerisinde önemli müzik insanlarına ait arşivlerin bulunduğu yaklaşık 40. 000 materyalden oluşan bir koleksiyon üzerinde çalışılması planlanıyor.

Projede yer alan öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Proje sayfasını incelemek için tıklayınız.

Destek alan proje hakkında daha fazla bilgi almak için İTÜ TDKM sayfasını ziyaret ediniz.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN İTÜ TMDK PROJESİNE DESTEK! - Son Dakika


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