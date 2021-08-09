T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T. C. Serhat Kalkınma Ajansı 29. 05. 2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde? yarışma sınavı ile "5 (beş) Uzman Personel" istihdam edecektir.
Başvuru tarihleri ve sınav bilgileri aşağıda verilmiş olup, ayrıntılı bilgiye ve tam ilan metni için tıklayınız.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
Başvuru Tarihleri
27/08/2021 - 06/09/2021
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi
10/09/2021
Sözlü Sınav Tarihleri
Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Başvuru Adresi
Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr adresinden başvurabileceklerdir.
Sınav Yeri
Serhat Kalkınma Ajansı
Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No: 69 Merkez, Kars
Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04
E-mail: info@serka. gov. tr
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres
www. serka. gov. tr
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