T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı - Son Dakika
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T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

09.08.2021 23:28

T. C. Serhat Kalkınma Ajansı 29. 05. 2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde? yarışma sınavı ile "5 (beş) Uzman Personel" istihdam edecektir.

T. C. Serhat Kalkınma Ajansı 29. 05. 2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde? yarışma sınavı ile "5 (beş) Uzman Personel" istihdam edecektir.

Başvuru tarihleri ve sınav bilgileri aşağıda verilmiş olup, ayrıntılı bilgiye ve tam ilan metni için tıklayınız.

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

Başvuru Tarihleri

27/08/2021 - 06/09/2021

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

10/09/2021

Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr adresinden başvurabileceklerdir.

Sınav Yeri

Serhat Kalkınma Ajansı

Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No: 69 Merkez, Kars

Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04

E-mail: info@serka. gov. tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres

www. serka. gov. tr

Kaynak: Habermetre
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