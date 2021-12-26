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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza - Son Dakika

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

26.12.2021 10:09

Güngören'de, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde olan İshak V. yönetimindeki 34 HR 9765 plakalı araç, bu sırada tramvay yolundan gelen Adem D. yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Adem D'nin kullandığı otomobil, tramvay hattına devrildi.

Kazada, devrilen araçta bulunan Mehmet C. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık,polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır.

Bu arada kaza nedeniyle mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır.

Kazada araçlarda hasar oluştu. Araçların kaldırılması çalışmaları sürüyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

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Münir Karaloğlu, Bağcılar, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza - Son Dakika
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