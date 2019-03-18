T129 Atak, Latin Amerika'ya Çıkartma Yapıyor
44 dakika önce
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/ Brezilya
Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Amerika
bölgesinde en büyük savunma sanayi fuarı olarak bilinen ve 2- 5 Nisan
2019 tarihleri arasında Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak. T129 ATAK helikopteri, fuar öncesi iki farklı şehirde Brezilyalı yetkililere performansını sergileyecek. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:41 Kaynak: İHA
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