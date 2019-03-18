Son Dakika Haberleri: T129 Atak, Latin Amerika'ya Çıkartma Yapıyor

T129 Atak, Latin Amerika'ya Çıkartma Yapıyor

44 dakika önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.

T129 Atak, Latin Amerika'ya Çıkartma Yapıyor, System.String[]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/ Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Amerika bölgesinde en büyük savunma sanayi fuarı olarak bilinen ve 2- 5 Nisan 2019 tarihleri arasında Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak. T129 ATAK helikopteri, fuar öncesi iki farklı şehirde Brezilyalı yetkililere performansını sergileyecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: T129 Atak, Latin Amerika'ya Çıkartma Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]