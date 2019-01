T2 Sisteme Entegre Olacak"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, T2 hattında Kent Meydanı'na doğru bin 200 metresinde yerin altına girilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Aktaş, her cuma sabahı düzenlenen "Bereket Sofrası" etkinliği kapsamında Bağlaraltı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Sabah namazını Ebu Bekir Camisi'nde kılan Aktaş, kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Vatandaşların sorun ve beklentilerini ilettiği buluşmada belediye, BUSKİ ve BURULAŞ bürokratları da hazır bulunarak talepleri not aldı.



Çalışmaları devam eden T2 hattıyla ilgili bazı bilgileri paylaşan Aktaş, "T2 hattını diğer raylı sistemlerle entegre etmemiz lazım. Kent Meydanı'na doğru bin 200 metresinde yerin altına girme kararı aldık. Geçmişte yoğun ve dağınık çalışmalardan dolayı biraz sıkıntılar oluşmuştu. Çok şükür şu an bu sıkıntıyı çözdük ve trafik akıcı hale geldi." ifadelerini kullandı.



Aktaş, kentsel dönüşümle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"3-4 ailenin yaşadığı yere 10 kişi daha ekliyoruz, ondan sonra da Bursa'da ulaşımla alakalı problem var diyoruz. Eğri oturup doğru konuşalım. Metrekareye metrekare alacaksın, 30-40 yıllık bina verip, yerine yeni daire alacaksın. Bu işten müteahhit kazanıyor, yer sahibi kazanıyor, herkes kazanıyor ama kaybeden Bursa oluyor. Bu şekilde kentsel dönüşüm olmaz. Bizim yeni yaşam alanları açıp Bursa'yı büyütmemiz lazım."

