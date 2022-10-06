T24, Altın Portakal'da | "Ayna Ayna" filminin yönetmen ve oyuncuları anlattı: Sesini bulmaya çalışan kadınların öyküsü - Son Dakika
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T24, Altın Portakal'da | "Ayna Ayna" filminin yönetmen ve oyuncuları anlattı: Sesini bulmaya çalışan kadınların öyküsü

06.10.2022 09:44

T24 VideoBu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan "Ayna Ayna" filminin yönetmen Belmin Söylemez, oyuncular Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan T24'te 'Muammer Brav ile Ekşın'ın konuğu oldu.

T24 Video

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan "Ayna Ayna" filminin yönetmen Belmin Söylemez, oyuncular Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan T24'te 'Muammer Brav ile Ekşın'ın konuğu oldu.

"Şimdiki Zaman" filminden bu yana sinemaseverler tarafından yeni filmini beklenen Belmin Söylemez'in ilk uzun metrajlı kurmaca filmi olan "Ayna Ayna", Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde gösterildi.

Çekimlerine üç yıl önce İstanbul'da başlanan filmin ortaya çıkış ve çekim hikayesini yönetmen Belmin Söylemez, oyuncular Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan T24 ekranlarında Muammer Brav'a anlattı.

Oyuncu Laçin Ceylan filmle ilgili "Hayallerin ve rüyaların mayaladığı bir öykü" derken Şenay Aydında "Gerçek hayatta yapmak istediğim şeyi filmde yaptım" diyerek filmin hayatında bıraktığı izleri anlattı.

"Filmin ön çalışma sürecinde yardımcı yönetmenlerden biriydim" diyen Manolya Maya da kendisine Belmin Söylemez tarafından Aylin karakteri için oyunculuk teklif edildiğinde neler hissetiğini "bir ömür sürecek bir şey benim için" sözleriyle ifade etti.

Filmin konusu

Zoraki bir işletme öğrencisi olan Aylin'in en büyük hayali oyuncu olmaktır. Baskıcı babasından kurtulup, kendi hayatını kurmak isteyen Aylin, bunun için bir Osmanlı dizinde cariye rolünü almak ister. Aylin bu amaçla bir oyunculuk kursuna yazılır. Uzun süredir bitiremediği "Frida'ya Mektuplar" oyununun provasını kamuya açık alanlarda yapan Frida, her prova anında geçmişte yaşadığı şiddetten dolayı panik atak geçirir. Ünlü oyuncu Lale, oyunlar sergileyip, oyunculuk kursu verdiği tiyatrosunu ayakta tutmak için mücadele eder. Aylin, Frida ve Lale'nin yolu, Lale'nin kursunda kesişir ve üç kadın vazgeçmek veya hayalleri için mücadele etmek arasında bir karar vermek zorunda kalır.

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Kaynak: DailyMotion.com

Belmin Söylemez, Yönetmen, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Sinema T24, Altın Portakal'da | 'Ayna Ayna' filminin yönetmen ve oyuncuları anlattı: Sesini bulmaya çalışan kadınların öyküsü - Son Dakika

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