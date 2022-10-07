T24 Altın Portakal'da | 'Bomboş' filminin yönetmeni Onur Ünlü: Ben oyuncuya küsmem çünkü oyuncu sinemada her şeydir

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan "Bomboş" filminin yönetmeni Onur Ünlü, oyuncular Settar Tanrıöğen ve Hazar Ergüçlü T24'te 'Muammer Brav ile Ekşın'ın konuğu oldu.

Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Onur Ünlü, son filmi "Bomboş"un prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasında yaptı.

Yönetmen Onur Ünlü, filmle ilgili; "Film aslında hak etmediği bir şeyi yaşamaya çalışan bir adamın hikayesi. Bir şekilde bir pozisyona geliyor, bir şey kazanmış gibi oluyor, onun üzerinden bir şey yaşamaya başlıyor. Fakat aslında orada olmaması gerekiyordu kendisinin. Zaman içinde o da fark ediyor bunu fakat iş işten geçiyor" dedi.