T3 Vakfı Müdürü Kökçam, OMÜ'de "Kariyer Buluşması" etkinliğine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, "Ne tür projeler üretirseniz üretin asıl olan şey onu kültüre dönüştürmektir. Kültüre dönüştüremediğiniz işin bütün ülkeye hitap etmesi ya da çok büyük başarı ortaya koyması mümkün değildir. O yüzden T3 Vakfı olarak Milli Teknoloji hamlesinde kültür oluşturmak ve bunu 7'den 70'e herkese yaymayı istiyoruz." dedi.

Kökçam, Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kariyer Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, teknoloji üreten ve Milli Teknoloji hamlesini kültür haline getiren bir Türkiye'yi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesinin çok önemli olduğuna işaret eden Kökçam, "Siz ne kadar bir şeyler yapmak isteseniz de önemli olan ülkenizde bir ekosistemin olması. Siz ne kadar akademik çalışma yapmak isterseniz isteyin, üniversitenizde altyapınız yoksa burada da eksik kalırsınız." ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'de 207 üniversite ile 1500'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğuna dikkati çeken Kökçam, "10-15 yıl önce iki elin parmağını geçmeyen teknopark sayımız 89'larda. Henüz kurulma aşamasında olan birçok teknoparkımız var. Dolayısıyla üretilen projelere baktığımızda hem devam eden hem de yapılan projeler önemli sayıda. Aslında önemli bir ekosistemimizin olduğunu görüyoruz. Bize düşen şey mücadele etmek, çalışmak ve bu çalışmalara katkı sunmak." diye konuştu.

Türkiye'de gençlere çok büyük sorumluluk ve görevler düştüğünü vurgulayan Kökçam, şunları kaydetti:

"Eğer hedefe varabileceksek, sizin gibi gençlerimizin daha şimdiden bu konulara değinmesi ve mutlaka bu alanlarda çalışması gerekiyor. Dünyayı takip eden, günümüz teknolojilerini takip eden ve mutlaka kendini yenileyen bir yapıda olmamız gerekiyor. Buna sadece şirket olarak bakmayın. Siz dönüşmediğiniz sürece şirket dönüşmez, siz kendinizi yenilemediğiniz sürece kurumunuzu ileriye taşıyamazsınız. İş gücü piyasası dönüşecek. Otonom araçlar, akıllı şehirler, yapay zekalar, uzay projeleri, insanın olmadığı uçtan uca tamamen robotlarla üretim yapılan fabrikalar yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Önemli olan hangi bölümde olursanız olun, bölümün en iyisi olmanızdır. Bizim gençlerimizin dünyada yapamayacağı yoktur. İnanın yeter ki, kendinize güvenin ve mutlaka o ülkenin ekosisteminde kullanılabilecek projeler üretin. Ne tür projeler üretirseniz üretin asıl olan şey onu kültüre dönüştürmektir. Kültüre dönüştüremediğiniz işin bütün ülkeye hitap etmesi ya da çok büyük başarı ortaya koyması mümkün değildir. O yüzden T3 Vakfı olarak milli teknoloji hamlesinde kültür oluşturmak ve bunu 7'den 70'e herkese yaymayı istiyoruz."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da 2022 yılında Samsun'da yapılacak "Karadeniz TEKNOFEST" için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Üniversite olarak TEKNOFEST'in festival kısmıyla değil, daha çok teknik tarafıyla ilgilendiklerini dile getiren Ünal, "Çünkü üniversite olarak TEKNOFEST'i truva atı olarak kullanmak istiyoruz. Yani bir zihinsel değişim dönüşümün altyapısı olarak görüyoruz. Her şeyden önce öz güvenimizi yeniden kazanmamızı, yeni bir şeye daha güvenli şekilde bakmamızı, bağımsızlığımızı sağlayan en güçlü enstrüman olduğunun farkındayız." dedi.