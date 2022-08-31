Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı

31.08.2022 16:24
Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.

Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, "Tarihte ilk defa biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de etkinlikler, 4 Eylül'e kadar sürecek.

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Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı - Son Dakika
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