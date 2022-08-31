Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de etkinlikler, 4 Eylül 'e kadar sürecek.

Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, "Tarihte ilk defa biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi." dedi.

Samsun Çarşamba Havalimanı 'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar 'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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