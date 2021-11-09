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T3 Vakfı "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları başladı - Son Dakika

T3 Vakfı "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları başladı

09.11.2021 16:13
T3 Vakfı

Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle önemli projelere imza atan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 2 bin öğrenciye burs desteği verilecek.

Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle önemli projelere imza atan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 2 bin öğrenciye burs desteği verilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere karşılıksız sunulan burs programları bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilecek.

Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde 2 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak.

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sunulan özel eğitim imkanları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor.

T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.200 TL burs desteği verilecek.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yer almak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği program ile 400 kişiye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği sağlanacak.

Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile 1.500 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 750 TL burs desteği verilecek.

Başvuruların 30 Kasım'a kadar devam edeceği burs programı için katılımcılar T3 Vakfı kurumsal yönetim sistemi üzerinden ulaşabilecekleri "https://turkiyeteknolojitakimi.org/burs-programlari.html" sayfasından program detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye'nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak.

Özdemir Bayraktar, Türk Lirası, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel T3 Vakfı 'Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı' başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: T3 Vakfı "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları başladı - Son Dakika
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