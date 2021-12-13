T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza giderildi - Son Dakika

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza giderilerek seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler bir süre Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmıştı.
Kaynak: AA
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