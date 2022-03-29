Taarruz Helikopteri T129 Atak, Bilimfest'te Olacak - Son Dakika
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Taarruz Helikopteri T129 Atak, Bilimfest'te Olacak

29.03.2022 12:02
Taarruz Helikopteri T129 Atak, Bilimfest'te Olacak

Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını açıyor. Kepez Belediyesi tarafından 12 bin 500 metre kare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi, 3 gün sürecek BilimFest ile bilim ve teknoloji devlerine ev sahipliği yapacak. Antalya BilimFest'te, Dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopterini ziyaretçiler yakından görme imkanı bulacak. T129 […]

Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını açıyor. Kepez Belediyesi tarafından 12 bin 500 metre kare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi, 3 gün sürecek BilimFest ile bilim ve teknoloji devlerine ev sahipliği yapacak. Antalya BilimFest'te, Dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopterini ziyaretçiler yakından görme imkanı bulacak.

Taarruz Helikopteri T129 Atak, Bilimfest'te Olacak
Taarruz helikopteri T129 ATAK

T129 ATAK Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Performansı zorlu görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.

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Türkiye Off-Road Şampiyonası Dokumapark'ta Türkiye Off-Road Şampiyonası Dokumapark'ta

Kepez Belediyesi, Antalya, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Taarruz Helikopteri T129 Atak, Bilimfest'te Olacak - Son Dakika


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