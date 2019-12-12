TAB Başkanı Şahin: "Arı olmazsa et de olmaz, ot da olmaz" - Son Dakika
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TAB Başkanı Şahin: "Arı olmazsa et de olmaz, ot da olmaz"

6 saat önce

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, "Arıcılara sahip çıktığınız zaman gıdaya sahip çıkıyorsunuz, Türk tarımına sahip çıkıyorsunuz. Arı olmazsa et de olmaz, ot da olmaz. Arıya bal için değil, tarım ve hayvancılığa getirdiği katma değer için sahip çıkınız" dedi.

TAB Başkanı Şahin:

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, "Arıcılara sahip çıktığınız zaman gıdaya sahip çıkıyorsunuz, Türk tarımına sahip çıkıyorsunuz. Arı olmazsa et de olmaz, ot da olmaz. Arıya bal için değil, tarım ve hayvancılığa getirdiği katma değer için sahip çıkınız" dedi.


Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin önderliğinde Türkiye'deki arı yetiştiriciliği, illerdeki sorunlar ve beklentilerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğini temsilen 80 ilden gelen başkanların katılımı ile İçkale Hotel'de bir toplantı düzenlendi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği desteğiyle MSR Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl Ankara'da ilki 12-15 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan 'Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri' hakkında bilgi veren Genel Başkan Ziya Şahin, Ankaralı bal tüketicilerini Altınpark Fuar Merkezi'ne davet etti. Yaşanan küresel iklim değişiklerinden kaynaklı bölgesel arı üretiminde dalgalanmalar olduğunu belirten Şahin, "2019 yılında zaman zaman küresel iklim değişikliğini hissettik. Bazı illerde zaman zaman bal üretiminde azalışlar oldu ama bunu diğer iller tamamladı. Bir örnek verecek olursak Kars tarafında bal azaldı ama Bingöl tarafında iyiydi. Çam balı üretim döneminde bir önceki yılda üretilen balın yüzde 70'ine ulaşabildik. Ülke olarak bakıldığında Türkiye'nin bal ihtiyacını karşılayabildik" ifadelerini kullandı.


Toplantının her yıl düzenli olarak gerçekleştiğini söyleyen Şahin, illerdeki arıcıların sorunlarını dinlediklerini ve gelecek yılı planladıklarını belirtti. Gerçekleştirilen toplantıda balı ve arı ırkını değerlendirdiklerini söyleyen Şahin, "Türkiye'de tüketicinin güvenle bal yiyebileceği bir duruma getirdik arıcılığı. Bununla yetinmiyoruz. Uluslararası standartlarda çalışıyoruz. Uluslararası Coğrafi İşaretler için çalışmaya başlayacağız ileriki dönemde" şeklinde konuştu.


Sektörün dimdik ayakta olduğunu söyleyen Şahin, 80 ilde Türkiye Arıcılar Birliği olarak teşkilatlanıldığını ve Türkiye'nin 8 milyon arısının bulunduğunu belirtti. Şahin, "Sektörün kenetlenmesi gerekiyor. Sektör dimdik ayakta. Sektörün sahibi Türkiye Arıcılar Birliği'dir. 80 ilde teşkilatımız var. 8 milyon arımız, 70 bin arıcımız var. Biz uluslararasına bal satmak zorundayız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Apiterapik ürünler üretmek zorundayız. Bununla ilgili Bakanlıklarımızdan destek bekliyoruz. Arı ırklarımızın da ıslahına başladık. Yurt dışından kaçak arı ürünleri dediğimiz ürünlerin hiçbir şekilde getirilmemesini istiyoruz. Türkiye bir bal cenneti, arıcılık cenneti. Arı olmazsa tarım da olmaz. Yeterli arımız var. Arıya ve arıcıya ihtiyacımız yok. Yeter ki mevcut arıcılarımız desteklensin. Sanayide bal üretilmez. Balı arı üretir, arıcı üretir. Arı ve arıcının arasına kimse girmemeli" diye konuştu.


Türkiye'de arıcılara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Şahin, ekosistemin döngüsünü sağlayan arıların olmaması durumunda tarımın ve hayvancılığın biteceğini aktardı. Ankaralıları fuara davet eden Şahin, "Ankaralıları fuara davet ediyorum. Orada bütün birliklerimiz olacak. Cumartesi günü de iki hocamız bal hakkında tüketicilerle buluşacak. Ankara'daki tüketiciler fuarda bir tarafta Türkiye'nin ballarını tadacak, diğer tarafta satın alabilecekler. Arıcılara sahip çıkınız. Arıcılara sahip çıktığınız zaman gıdaya sahip çıkıyorsunuz, Türk tarımına sahip çıkıyorsunuz. Arı olmazsa et de olmaz, ot da olmaz. Arıya bal için değil, tarım ve hayvancılığa getirdiği katma değer için sahip çıkınız" dedi. - ANKARA

Ziya Şahin, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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