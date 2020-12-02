TAB Başkanı Şahin'den "arı ürünleri uyarısı" - Son Dakika

TAB Başkanı Şahin'den "arı ürünleri uyarısı"

02.12.2020 13:08

- TAB Başkanı Şahin'den "arı ürünleri uyarısı" Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, son zamanlarda bazı firmaların arı ürünlerini arı yetiştiricilerinden değil de, kendilerinden almaya zorladığını iddia ederek, "Balı arı, arıyı da arıcı üretir.

- TAB Başkanı Şahin'den "arı ürünleri uyarısı"

MUĞLA - Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, son zamanlarda bazı firmaların arı ürünlerini arı yetiştiricilerinden değil de, kendilerinden almaya zorladığını iddia ederek, "Balı arı, arıyı da arıcı üretir. Bunun dışındakiler doğal değildir" dedi.

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, son günlerde bal ve arı ürünlerine yönelik bazı firmaların arı ürünlerini arıcılardan değil kendilerinden almaları yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Şahin, 'Bal'ı arı yapar, arıyı da arıcı üretir. Gerisi doğal değildir" dedi.

"Bal ve arı ürünlerini arıcılar üretmiyorsa doğal değildir"

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bazı firmaların arı ve arıcılar üzerinden prim yapmaya çalıştığını iddia ederek, "Bazı firmalar 'Bal ve arı ürünlerini arı yetiştiricilerinden almayınız, bizden alınız' diye kamuoyuna yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Eğer ola ki bu bal ve arı ürünlerini firmalar kendileri üretiyorsa, bize göre doğada üretmiyorlar demektir" ifadelerini kullandı.

'Balı arı, arıyı da arıcı üretir"

Son günlerde arı ürünleri ile ilgili spekülatif açıklamaların yer aldığını belirten Türkiye Arıcılar birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye Arıcılar Birliğinin Türkiye'deki tüm illerde teşkilatlandığını ve toplam 82 bin üyesinin olduğunu açıkladı. Şahin, "Son günlerde arı ürünleri konusunda çok değişik spekülasyonlar bulunmaktadır. Türkiye Arıcılar Birliği olarak bu spekülasyonlara karşı sustuk ve cevap vermedik. Tarihsel süreç içerisinde yaklaşık olarak bir asır öncesine bakıldığında bal ürünleri insan sağlığı için kullanılmaktaydı. İnsan sağlığı için arıcılarımızın ürettiği nadide ve organik ballar insan sağlığına katkı sağlamıştır. Yüzyıllardan bu yana da biz arıcılar bal ve arı ürünlerini üreterek halkımıza sunarız. Ne yazık ki son günlerde bazı firmaların arıcılarımızı da kullanarak, sadece firma tarafından alınması gibi, tüketicilerimizin de aklını kurcalayacak yanlış söylemler kullanılmaktadır. Bazı firmalar 'Bal ve arı ürünlerini arı yetiştiricilerinden almayınız, bizden alınız' diye kamuoyuna yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Eğer ola ki bu bal ve arı ürünlerini firmalar kendileri üretiyorsa, bize göre doğada üretmiyorlar demektir. O zaman bize göre o ballar sanayi balı. Yani organik değil. Türkiye Arıcılar Birliği olarak biz doğada üretilmiş balın esas olduğu esası ile arıcılarımıza eğitim ile birlikte beslenmenin de gelecek nesillerde temel unsuru olacağı savından çalışmalar yapmaktayız. Arıcılar Birliği olarak bu konunun anlattığım yönde algılanmasını önemle rica ediyorum. Balı arı, arıyı da arıcı üretir. Arı ve arıcılığın sayesinde arı ürünleri meydana gelir" dedi.

"Arı ürünleri kullanımı yasal zemine oturtulmalı"

TAB Başkanı Şahin, arı ürünlerinin kullanımı konusunda özellikle pandemi döneminde talebin arttığını belirterek, "Pandemi sürecinde arıcıların çekmiş olduğu sıkıntılara da değinen Ziya Şahin, "Korona virüs hastalığından dolayı yaşanan sıkıntıları tüm Dünya ülkeleri çekiyor. Bütün Dünyada da özellikle arı ürünlerinde propolis, polen, arı sütü, arı zehri gibi ürünler kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu ürünler hat safhada kullanılmaktadır. Dünya ölçeğine baktığımız zaman bu konu aynı şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde son 10 yılda bu ürünlerin kullanılması geliştirilmiştir. Bu konunun planlamasını da devlet yetkililerimizden ivedi bir şekilde bekliyoruz" dedi.

"Arı alanları genişletilmeli"

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin, Türkiye'de arı üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, "Bizim ülkemizin doğamızda 3 Bin tane endemik bitki ve 12 Bin tane bitki taksonu bulunmaktadır. Bu da Dünya ülkeleri arasında bizim ülkemizi birinci sırada yer aldırtır. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki bu endemik zenginlikleri çok iyi yansıtmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de sertifikalandırılmış ve desteklenmiş arı ürünlerini bizim tüketicilerle buluşturabilmemiz için mutlak suretle, işletmelerimizi sertifikalandırarak planlı bir şekilde bu işletmelere destek vererek, üretilen kaliteli arı ürünlerini tüketicilerimizle buluşturmamız gerekmektedir. Planlama esas olacaktır. Biz planlamanın diğer bir ölçeğinde de kilometreye düşen kovan sayısı maalesef 9 adettir. Dünya geneline bakıldığı zaman ise bu sayı bir adettir. Dolayısıyla bizim artık gelişen dünyada ve konjüktürde üretim alanlarımızı genişletmemiz gerekiyor" diye konuştu.

TAB Başkanı Şahin'den arı ürünleri uyarısı
TAB Başkanı Şahin'den arı ürünleri uyarısı
TAB Başkanı Şahin'den arı ürünleri uyarısı
TAB Başkanı Şahin'den arı ürünleri uyarısı
TAB Başkanı Şahin'den arı ürünleri uyarısı
TAB Başkanı Şahin'den arı ürünleri uyarısı

Ziya Şahin, Türkiye, Arıcı, prim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TAB Başkanı Şahin'den 'arı ürünleri uyarısı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek         
13:32
Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi         
13:05
MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi         
12:04
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar         
10:31
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:42:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TAB Başkanı Şahin'den "arı ürünleri uyarısı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei