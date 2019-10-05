Son Dakika Haberleri: TAB Gıda, Amerikalıya ‘pide’ yedirecek!
Son Dakika Ekonomi Haber

TAB Gıda, Amerikalıya ‘pide’ yedirecek!

28 dakika önce

Yıllardır Türkiye'ye burger yediren TAB Gıda, ABD'ye de Türk pidesi yedirme niyetinde.

TAB Gıda, Amerikalıya ‘pide’ yedirecek!, System.String[]

Yıllardır Türkiye'ye burger yediren TAB Gıda, ABD'ye de Türk pidesi yedirme niyetinde. Şirketin 'dumanı üzerinde tüten' markası Usta Pideci, yurt içinde 150 şubeye çıkacak, yurtdışında ise Rusya, Ortadoğu ve ABD'ye ulaşacak!

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Mikonos'tan Türkiye'ye 10 kiloluk kaya getirerek cam fanusa koydu Şehitlere küfredip "Yiyorsa gelin alın" dedi, polis evinden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:19:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TAB Gıda, Amerikalıya ‘pide’ yedirecek!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]