TAB Gıda, Amerikalıya ‘pide’ yedirecek!

Yıllardır Türkiye'ye burger yediren TAB Gıda, ABD'ye de Türk pidesi yedirme niyetinde. Şirketin 'dumanı üzerinde tüten' markası Usta Pideci, yurt içinde 150 şubeye çıkacak, yurtdışında ise Rusya, Ortadoğu ve ABD'ye ulaşacak!