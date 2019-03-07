Son Dakika Haberleri: Tab Gıda Kadın Yönetici Sayısında Türkiye İkincisi!

Tab Gıda Kadın Yönetici Sayısında Türkiye İkincisi!

1 saat önce

TAB Gıda, hızlı servis restoran zinciri sektörünün lideri olmasının yanı sıra en fazla kadın yönetici istihdam eden şirketler sıralamasında da liderliği zorluyor.

Tab Gıda Kadın Yönetici Sayısında Türkiye İkincisi!, System.String[]

Türkiye'de 25 bin, Çin'deki yatırımlarıyla birlikte toplamda 50 binin üzerinde istihdam sağlayan TFI TAB Gıda Yatırımları, SGK tarafından yapılan değerlendirmelerde, "en çok istihdam", "en çok kadın istihdamı" ve "en çok engelli istihdamı" sağlayan ilk 10 şirket arasında yer alıyor. Mevcut çalışanlarının yüzde 35'ini kadınların oluşturduğu grup, kadın yönetici sayısı ile de Türkiye'nin ikinci şirketi konumunda.

Türkiye'de en fazla kadın yöneticiye sahip ikinci şirket olmalarının kendilerine büyük bir gurur verdiğini ve aynı zamanda sorumluluk yüklediğini dile getiren TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, "İş hayatının her alanında cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla kadın çalışanlarımızın her pozisyonda yer almasına önem gösteriyoruz. Şirket içi gerçekleştirdiğimiz eğitim, etkinlik ve mentorlük programlarında da özellikle cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Kadın-erkek cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm aday ve çalışanlarımız için eşit şartlar ve fırsatlar sunuyoruz. Kadın istihdamı ve güçlenmesine yönelik geliştirdiğimiz uygulamalar ve politikalar sonucunda kadın çalışan oranımızı her yıl artırmayı hedefliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:49 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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